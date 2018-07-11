Компания из КНР предложила выкупить долю РФ на ядерном объекте Украины 

Запорожская АЭС Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Китайская компания China Nuclear Energy Industry Corporation предложила Украине провести трехсторонние переговоры о покупке российской доли акций компании ТВЭЛ (входит в "Росатом") в проекте строительства завода по производству ядерного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Ранее украинские СМИ опубликовали письмо главы Миниэнерго Украины Игоря Насалика в адрес «Росатома», где говорилось о заинтересованности Киева в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, упоминалось возобновление совместного строительства завода по производству ядерного топлива. Позднее Насалик назвал письмо «фейком» и продемонстрировал другое. В нем речь идет лишь о готовности обсудить состояние реализации совместных проектов. Источник издания в министерстве заявил, что первое письмо подлинное, но министр мог его завизировать не читая, поскольку «в день визирует огромное количество документов». По словам источника, министр считает, что его подставили, передав ему на подпись первый документ. Завод по производству ядерного топлива планировалось построить в поселке Смолино Кировоградской области Украины. Акционерами совместного предприятия, которое должно было заниматься строительством объекта, с российской стороны является топливная компания ТВЭЛ (50% минус 1 акция), с украинской стороны — государственная корпорация «Ядерное топливо» (50% плюс 1 акция). Весной 2015 года Украина объявила, что отказывается от проекта.