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Barclays улучшил прогноз по ценам на нефть
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Barclays улучшил прогноз по ценам на нефть 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
EPA/TAL COHEN
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Британский банк Barclays улучшил прогноз мировых цен на нефть в этом и следующем годах на фоне ожиданий по снижению поставок из Ливии и Ирана, передает Reuters. "Из-за новых проблем (с производством нефти) и более быстрого сокращения поставок Ирана мы видим, что цены на нефть сорта Brent и WTI составят в среднем $71 за баррель в этом и $65 долларов за баррель в следующем году", — сказали в банке. Ранее в Barclays прогнозировали, что цена на нефть сорта Brent в 2019 году составит в среднем $65 за баррель. Банк также повысил прогноз по ценам на нефть сорта Brent в среднем до $73 за баррель во второй половине года по сравнению с ранее прогнозировавшимися $70. Добыча нефти в Ливии упала до 527 тыс. баррелей в день с ранее максимального уровня в 1,28 млн баррелей в день в феврале после недавних закрытий нефтяных портов, заявили ранее в Национальной нефтяной корпорации (НОК) страны.
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