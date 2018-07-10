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Минсельхоз предложил продать 1,5 млн тонн пшеницы из госфонда
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Минсельхоз предложил продать 1,5 млн тонн пшеницы из госфонда 

Говорит Москва 6 часов назад
«В целях минимизации расходов федерального бюджета планируется реализация в 2018-2019 годах пшеницы из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, закупленной в 2014-2016 годах», — сообщается в документе. С 20 июня Национальная товарная биржа начала торги по продаже на экспорт пшеница и ячменя из запасов фонда, закупленных в 2008-2016 годах. Сейчас торги приостановлены. Государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно.
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