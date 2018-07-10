Эксперты оценили последствия маркировки слабого алкоголя

Власти объясняют необходимость этой меры прежде всего многочисленными нарушениями качества продукции. Для маркировки компании должны получить лицензии или войти в реестр производителей алкоголя. «Скорее всего, на подготовку может уйти два года. Но это произойдет рано или поздно», — считает гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз

По его оценкам, алкогольный рынок России — это около 11 миллиардов литров напитков в год, 8 из которых — пиво. Получается, регулируется меньше трети рынка. «Понятно, что так продолжаться не может. Задача государства — получить единообразно регулируемый рынок, а также дополнительный доход. В случае введения системы маркировки, а это может стоить около 2 рублей за бутылку, дополнительный доход государства составит около 30 миллиардов рублей в год. Для потребителей это будет означать подорожание как раз на эти два, а в отдельных случаях и на четыре рубля за бутылку», — полагает Дробиз. Это пройдет для потребителя почти незаметно.

Однако, если не продумать хорошо введение новой системы, маркировка может негативно сказаться на экономике небольших пивоварен и снизить ассортимент.

Пиво может уйти из мелкой розницы в крупные магазины, чьи поставщики легко выдержат маркировку

"Примерно 90 процентов малых пивоварен, производящих довольно качественный продукт — крафтовое пиво, могут не выдержать расходов на установку оборудования по маркировке. Их долю займут крупные заводы, но это будет уже совсем не тот продукт, — предупреждает Дробиз. — Кроме того, пиво может уйти примерно из 100 тысяч небольших розничных точек в крупные магазины". И пока непонятно, как будет маркироваться разливное пиво, которое занимает примерно пятую часть «пивного» рынка.