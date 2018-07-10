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Газомоторное топливо резко подорожало
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Газомоторное топливо резко подорожало 

Российская Газета 6 часов назад
В апреле ГМТ подорожало на 1,2%, в мае — на 7,7%. Совокупно за май-июнь розничные цены выросли на 15%, или на 2-3 рубля за литр, подтверждают расчеты замначальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александра Амирагяна. Среди причин он называет повышение цен в опте, которые в марте-июне выросли почти вдвое, до максимума — чуть менее 29 тысяч рублей за тонну.
"Столь значительный рост оптовых цен вызван увеличением цен на СУГ на внешних рынках вслед за ценами на нефть и нефтепродукты (для российских поставок имеет значение европейское направление, куда экспортируется СУГ) и резким снижением курса рубля в апреле. Действие этих двух факторов привело к росту цен нетбэк на СУГ в России, которая равна внешней цене за вычетом затрат на транспортировку и экспортных пошлин. СУГ — экспортный товар, в связи с чем волатильность цен на внешних рынках влияет на внутренние цены", — пояснил Амирагян.
Свою роль сыграла низкая рентабельность заводов, добавляет ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктор Костюков. «Динамика роста соответствует бензинам, где самый популярный Аи-92 подорожал за такой же срок (март — начало июля. — Прим. ред.) с 40 тысяч до 55 тысяч рублей за тонну», — уточняет он. О выгодности экспорта говорят данные по отгрузке: за январь-июнь экспорт вырос на 7% по сравнению с тем же периодом 2017 года, а отгрузки на внутренний рынок упали на 3%.
В последнее время цены на СУГ очень волатильны. Если в первой половине этого года идет рост, то в тот же период 2017 года шло падение цены (в Москве — на 2-3 рубля за литр) из-за сезонного снижения спроса и укрепления курса рубля, говорит Амирагян. Сейчас заправки, продающие СУГ, почти не зарабатывают, а производители держат высокие скидки в опте. «Если бы дисконта не было, то рост стоимости на АЗС составил бы около 5 рублей за литр к текущему уровню, — оценивает Александр Былкин, старший консультант Vygon Consulting. — В отличие от бензина и дизтоплива, СУГ не облагается акцизом. Поэтому нагрузка по сдерживанию внутренних цен лежит на производителях».
Дальнейшая динамика цен на СУГ будет зависеть от внешних цен — в Европе — и курса рубля, считает Амирагян. Так как до конца года не ожидается рост цен на бензин, то и ГМТ вряд ли еще подорожает, солидарен Былкин.
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