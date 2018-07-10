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Киев обязал метрополитен реструктуризировать долги перед российской компанией
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Киев обязал метрополитен реструктуризировать долги перед российской компанией 

ТАСС 9 часов назад
КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Киевской городской совет принял решение, которым обязал столичный метрополитен принять меры по реструктуризации долга перед российской компанией «Укррослизинг» по договору покупки в лизинг 100 вагонов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Киевсовета.
"Киевский метрополитен" должен принять организационно-правовые меры для реструктуризации долга столичной подземки перед ООО «Укррослизинг», — сказано в сообщении. В нем подчеркивается, что документ не предусматривает возвращения долга российской стороне, а позволит руководству подземки «начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации».
В 2009 году власти Киева заключили договор с «Укррослизинг» о приобретении 100 вагонов метро, а в период с 2010 по по 2013 год Киев задолжал российской компании около 2 млрд гривен (более $76 млн по текущему курсу). По иску «Укррослизинга» суд арестовал 100 вагонов столичного метро. Позже по постановлению суда исполнительная служба арестовала счета коммунального предприятия «Киевский метрополитен», тем самым создавало угрозу стабильной работе метро Киева.
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