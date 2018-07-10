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Члена правления ВТБ назначили главным управляющим директором «Альфа‑Банка»
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Члена правления ВТБ назначили главным управляющим директором «Альфа‑Банка» 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
С 1 августа 2018 года главным управляющим директором (CEO) «Альфа-Банка» назначили члена правления ВТБ Владимира Верхошинского, сообщается на сайте «Альфа-Банка».
«Мы рады приветствовать Владимира в команде крупнейшего частного банка страны. Уверен, что его знания и уникальный опыт помогут нам добиться еще больших успехов на финансовом рынке», — сказал председатель совета директоров АО «Альфа-Банк» Петр Шмида.
Он также поблагодарил Алексея Чухлова за его работу в роли исполняющего обязанности главного управляющего директора.
«Он смело запустил динамику изменений в банке, при этом, оставаясь главным финансовым директором, обеспечил в этот переходный период финансовую устойчивость и доходность банка на высоком уровне. Я желаю Алексею дальнейших успехов на посту главного финансового директора», — добавил Шмида.
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что предложенная Верхошинскому должность предоставляет большие возможности для его дальнейшего профессионального и карьерного роста. Костин также пожелал Верхошинскому успехов.
Владимир Верхошинский с 2009 года присоединился к команде банка ВТБ, на позиции управляющего директора курировал вопросы корпоративного развития и стратегии. В 2012 году перешел в Банк Москвы, санацией которого занималась группа ВТБ.
Как отмечается в сообщении, на позиции заместителя председателя кредитной организации он отвечал за развитие розничного и малого бизнеса банка. В 2016 году после завершения санации Банка Москвы и его интеграции в банк ВТБ возглавил розничный бизнес ВТБ. Являлся членом правления банка ВТБ.
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