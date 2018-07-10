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«ФК Открытие» не обсуждает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ
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«ФК Открытие» не обсуждает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ 

ТАСС 9 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк «ФК Открытие» не обсуждает возможность передачи акций ВТБ в собственность Внешэкономбанка для докапитализации госкорпорации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Во вторник агентство Reuters со ссылкой на два источника в госбанках и одного федерального чиновника сообщило, что правительство РФ рассматривает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие», для докапитализации госкорпорации.
"Мы не обсуждаем такую идею", — сказал собеседник агентства.
На момент публикации материала пресс-служба ВЭБ не ответила на запрос ТАСС.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ВЭБ рассчитывает получить в рамках докапитализации около 1 трлн рублей в течение пяти лет. Пресс-служба ВЭБ, в свою очередь, заявила, что пока преждевременно обсуждать сумму докапитализации. Официальный представитель Минфина отметил, что объем докапитализации будет зависеть от целей и задач госкорпорации, которые сейчас обсуждаются.
Ранее глава ВЭБ Игорь Шувалов говорил, что часть средств Фонда развития инфраструктуры может быть направлена на докапитализацию госкорпорации.
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