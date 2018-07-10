«ФК Открытие» не обсуждает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на два источника в госбанках и одного федерального чиновника сообщило, что правительство РФ рассматривает возможность передачи Внешэкономбанку акций ВТБ, которые сейчас принадлежат банку «ФК Открытие», для докапитализации госкорпорации.

"Мы не обсуждаем такую идею", — сказал собеседник агентства.

На момент публикации материала пресс-служба ВЭБ не ответила на запрос ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ВЭБ рассчитывает получить в рамках докапитализации около 1 трлн рублей в течение пяти лет. Пресс-служба ВЭБ, в свою очередь, заявила, что пока преждевременно обсуждать сумму докапитализации. Официальный представитель Минфина отметил, что объем докапитализации будет зависеть от целей и задач госкорпорации, которые сейчас обсуждаются.