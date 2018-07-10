Украина получила от китайской компании предложение выкупить долю акций компании ТВЭЛ

КИЕВ, 10 июл /ПРАЙМ/. Украина получила от китайской компании предложение провести трехсторонние переговоры о возможности покупки доли акций компании ТВЭЛ для реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным ведомства, Украина с целью привлечения инвестиций для финансирования строительства завода по производству ядерного топлива в стране в 2015-2016 годах провела переговоры с возможными инвесторами, в частности с China Nuclear Fuel Corporation, которая высказала предложение о создании совместного производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС. Предполагается, что китайская сторона выкупит акции компании ТВЭЛ в полном объеме и обеспечит полное финансирование проекта.

"В июне 2018 года от руководства компании China Nuclear Energy Industry Corporation поступило приглашение о проведении трехсторонних переговоров об участии китайской стороны в реализации проекта строительства завода по производству ядерного топлива на территории Украины. В ходе переговоров планируется обсудить условия участия китайской стороны в реализации проекта, выкупа доли акций компании ТВЭЛ и определения первоочередных шагов сотрудничества", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на письмо министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в адрес первого заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилла Комарова сообщило, что Киев намерен возобновить совместные проекты с Москвой в области атомной энергетики, в том числе проект по строительству завода по производству ядерного топлива для АЭС, украинская сторона предложила провести в связи с этим встречу в Брюсселе

Украинский концерн «Ядерное топливо» и топливная компания Росатома ТВЭЛ в 2011 году подписали договор по сооружению завода по выпуску ядерного топлива для украинских АЭС. Строительство планировалось вести возле поселка Смолино в Кировоградской области Украины. Но кабинет министров Украины не рассмотрел и не утвердил проектно-сметную документацию по строительству завода, украинской стороной также не было осуществлено финансирование проекта. В 2015 году Украина приняла решение прекратить проект.

В свою очередь, ТВЭЛ неоднократно сообщал, что российская сторона в полном объеме и в срок выполнила все свои обязательства по этому проекту.