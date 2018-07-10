Пакет акций компании выставили на аукцион

Блокирующий пакет акций компании, занимающейся пассажирскими перевозками, выставили на аукцион, сообщили вчера в пресс-службе Департамента по конкурентной политике.

На продажу выставлен 49,4-процентный пакет акций. Аукцион организован на Единой торговой площадке Москвы

Компания занимается городскими и международными перевозками, оказывает услуги по осуществлению автобусных экскурсий и корпоративных поездок.

В эксплуатации у предприятия находится около ста единиц техники, имеются крытая стоянка с ремонтной зоной для автобусов и грузовых автомобилей и трехэтажное здание администрации. Объекты находятся на Елецкой улице около МКАД. Общая площадь арендуемой территории составляет 2,5 гектара.