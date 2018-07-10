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Пакет акций компании выставили на аукцион
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Пакет акций компании выставили на аукцион 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Блокирующий пакет акций компании, занимающейся пассажирскими перевозками, выставили на аукцион, сообщили вчера в пресс-службе Департамента по конкурентной политике.
На продажу выставлен 49,4-процентный пакет акций. Аукцион организован на Единой торговой площадке Москвы.
Компания занимается городскими и международными перевозками, оказывает услуги по осуществлению автобусных экскурсий и корпоративных поездок.
В эксплуатации у предприятия находится около ста единиц техники, имеются крытая стоянка с ремонтной зоной для автобусов и грузовых автомобилей и трехэтажное здание администрации. Объекты находятся на Елецкой улице около МКАД. Общая площадь арендуемой территории составляет 2,5 гектара.
Предприятие было создано в 1992 году. Компания принимает участие в реализации программ правительства Москвы по развитию туризма, физической культуры и спорта. Аукцион продлится до 22 июля 2018 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июля.
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