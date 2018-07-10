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Долг Карелии сократился за полгода на 17,4% — до 20,6 млрд рублей
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Долг Карелии сократился за полгода на 17,4% — до 20,6 млрд рублей 

Rambler News Service 8 часов назад
Долг Карелии по итогам первого полугодия сократился на 17,4% в годовом выражении — до 20,6 млрд руб., пишет Karelinform.ru со ссылкой на региональный Минфин.
«Рыночные (коммерческие) обязательства в сумме 8,7 млрд руб. или 42% в составе долга состоят из задолженности по кредитам банков и ценным бумагам Республики Карелия. Доля таких обязательств по сравнению с началом года сократилась на 9 процентных пунктов, — говорится в сообщении министерства», — добавили в Минфине Карелии.
Объем обязательств по бюджетным кредитам из федерального бюджета, привлеченным под минимальную процентную ставку, в структуре долга составляет 11,6 млрд руб. или 56% обязательств, поясняется в сообщении.
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