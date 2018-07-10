Эксперт рассказал, почему цена на нефть продолжает расти

На фоне забастовки в Норвегии 10 июля цена на нефть марки Brent выросла до 78,54 доллара за баррель. В настоящий момент стоимость сырья находится на локальных максимумах после падения в 2014 — 2016 годах.

«Ключевым фактором роста цен на нефть является формирование на глобальном энергетическом рынке её дефицита, несмотря на то, что чёрное золото является простым сырьём, которое всегда добывается по одной и той же схеме», — отметил эксперт.

По словам Нигматуллина, дефицит на мировом рынке нефти возник в связи с тем, что мировая экономика в настоящее время растёт с рекордными темпами со времён международного финансового кризиса. Это 3,5-3,9 процента в год При этом он подчеркнул, что параллельно снижаются глобальные запасы. Это дополнительно влияет на рост котировок.