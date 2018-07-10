Эксперт рассказал, почему цена на нефть продолжает расти 

Хотя нефть является простым сырьём, её дефицит на энергетическом рыке обуславливает рост цен на ресурс, заявил ФБА «Экономика сегодня» аналитик отдела анализа рынков Управления инвестиционного консультирования Тимур Нигматуллин.
На фоне забастовки в Норвегии 10 июля цена на нефть марки Brent выросла до 78,54 доллара за баррель. В настоящий момент стоимость сырья находится на локальных максимумах после падения в 2014 — 2016 годах.
«Ключевым фактором роста цен на нефть является формирование на глобальном энергетическом рынке её дефицита, несмотря на то, что чёрное золото является простым сырьём, которое всегда добывается по одной и той же схеме», — отметил эксперт.
По словам Нигматуллина, дефицит на мировом рынке нефти возник в связи с тем, что мировая экономика в настоящее время растёт с рекордными темпами со времён международного финансового кризиса. Это 3,5-3,9 процента в год При этом он подчеркнул, что параллельно снижаются глобальные запасы. Это дополнительно влияет на рост котировок.