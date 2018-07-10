Клиенты страховых компаний смогут пройти упрощённую идентификацию

Клиенты страховых организаций смогут пройти индентификацию в упрощённом порядке. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

По словам члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника, законопроект уравнивает права страховых организаций с другими организациями, проводящими упрощённую идентификацию клиентов.

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«Принятие законопроекта повысит доступность финансовых услуг на рынке страхования для граждан Российской Федерации », — сказал депутат. Упрощённую идентификацию клиентов проводят кредитные организации, участники рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, негосударственные пенсионные фонды и микрофинансовые компании.

Первый зампреда Комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский отметил, что в 2016 году было заключено 66 миллионов страховых договоров, а в 2017 году — 124 миллиона. Из них подозрительных сделок было не более 100. «Поэтому предоставить упрощённый доступ вполне логично», — сказал депутат.

Упрощённая регистрация клиентов страховых компаний будет способствовать развитию онлайн продаж и повысит востребованность страховых услуг у населения. В соответствии с законопроектом, страховые компании смогут получать информацию о клиентах страховых компаний с использованием единой государственной системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе из информационных систем Пенсионного фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.