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Глеб Никитин внес в ЗС проект поправок в бюджет
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Глеб Никитин внес в ЗС проект поправок в бюджет 

Нижегородская правда 9 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото предоставлено Пресс-службой губернатора и  правительства Нижегородской областиГлеб Никитин внес в ЗС проект поправок в бюджетГлава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет. Об этом сообщает региональное министерство финансов.
На доведение заработной платы работников бюджетной сферы до уровня минимального размера оплаты труда, устанавливаемого с 1 мая 2018 года, планируется направить 56,04 млн рублей. Также предлагается выделить 26,4 млн рублей на завершение строительства пристроя к школе к р.п. Тонкино Нижегородской области, 8,5 млн рублей — на ремонт фасада районного Дворца культуры в р.п. Бутурлино.
При принятии поправок Заксобранием региона, доходы областного бюджета будут увеличены на 316,2 млн рублей — до 150,1 млрд рублей, расходы — на 226,2 млн рублей (до 153,1 млрд рублей).
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