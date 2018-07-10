Глеб Никитин внес в ЗС проект поправок в бюджет

Фото предоставлено Пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области Глеб Никитин внес в ЗС проект поправок в бюджетГлава Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет. Об этом сообщает региональное министерство финансов.

На доведение заработной платы работников бюджетной сферы до уровня минимального размера оплаты труда, устанавливаемого с 1 мая 2018 года, планируется направить 56,04 млн рублей. Также предлагается выделить 26,4 млн рублей на завершение строительства пристроя к школе к р.п. Тонкино Нижегородской области, 8,5 млн рублей — на ремонт фасада районного Дворца культуры в р.п. Бутурлино.

При принятии поправок Заксобранием региона, доходы областного бюджета будут увеличены на 316,2 млн рублей — до 150,1 млрд рублей, расходы — на 226,2 млн рублей (до 153,1 млрд рублей).