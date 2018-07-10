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DEA Михаила Фридмана назначила нового гендиректора «дочки» в Египте
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DEA Михаила Фридмана назначила нового гендиректора «дочки» в Египте 

Rambler News Service 11 часов назад
Нефтегазовая компания DEA Deutsche Erdoel AG, подконтрольная бизнесмену Михаилу Фридману, назначила нового гендиректора дочерней компании по работе в Египте — DEA Egypt. Новым главой компании станет Самех Сабри, который сменит в этой должности Томаса Радвица, говорится в сообщении DEA.
Сабри вступит в должность гендиректора DEA Egypt с 1 августа 2018 года. Ранее он занимал различные руководящие должности в подразделениях компании в Северной Африке и Европе, в частности, гвозглавлял представительство DEA в Алжире или был заместителем гендиректора DEA Egypt.
Томас Радвиц возглавлял компанию в течение почти трех лет. Он будет назначен советником в головном офисе DEA в Гамбурге.
Как отмечает компания, в течение ближайших двух лет DEA намерена удвоить объем добычи в Египте за счет инвестиционной программы которая превышает $500 млн
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