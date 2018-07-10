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Правительство решило снизить порог заявительного возмещения НДС на 5 млрд рублей
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Правительство решило снизить порог заявительного возмещения НДС на 5 млрд рублей 

Ведомости 9 часов назад
Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс (НК), снижающие с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. порог уплаченных за три года налогов, дающий право на заявительный порядок возмещения НДС.
«Предлагается снизить порог уплаченных за три года налогов, дающих право на заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии с 7 до 2 млрд рублей и повысить возможность доступа к поручительству для обеспечения возврата НДС в заявительном порядке с 20% до 50% стоимости активов», — пояснил замминистра финансов Илья Трунин. Его слова приводит «Интерфакс».
Право на применение заявительного порядка возмещения НДС имеют компании, у которых совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченная за три календарных года, предшествующих году, в котором подается заявление, превышает установленный порог (сейчас — 7 млрд руб.).
«Когда в 2010 году мы вводили уведомительный порядок, для нас это был шаг, которого мы опасались, это была антикризисная мера. Мы говорили, что будем поэтапно допускать налогоплательщиков к этому изменению. Я напомню, что сначала порог был 10 млрд рублей, потом мы договорились, что, может быть, в перспективе порога не будет никакого, когда система администрирования будет отлажена, потом мы снизим до 7 млрд рублей, а сейчас предлагаем снизить до 2 млрд рублей. Это вполне нормальная работа, связанная с улучшением налогового администрирования», — добавил замминистра финансов.
«У нас с вами заявительный порядок показал, что там нет какого-то потока злоупотреблений. Мы считаем, что нужно снижать этот порог и что это не создаст рисков для бюджета», — сказал глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
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