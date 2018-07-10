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Более 56 млн рублей направят на доведение зарплаты нижегородских бюджетников до уровня МРОТ
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Более 56 млн рублей направят на доведение зарплаты нижегородских бюджетников до уровня МРОТ 

Newsroom24 9 часов назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает региональное министерство финансов, это произойдет в случае принятия проекта поправок в бюджет, который 10 июля внес в Заксобрание региона глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Также предлагается выделить 26,4 млн рублей на завершение строительства пристроя к школе в райцентре Тонкино и 8,5 млн рублей — на ремонт фасада районного Дворца культуры в поселке Бутурлино.
При принятии поправок Заксобранием региона, доходы областного бюджета будут увеличены на 316,2 млн рублей — до 150,1 млрд рублей, а расходы — на 226,2 млн рублей до 153,1 млрд рублей.
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