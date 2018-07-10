Более 56 млн рублей направят на доведение зарплаты нижегородских бюджетников до уровня МРОТ

Глеб Никитин. Как сообщает региональное министерство финансов, это произойдет в случае принятия проекта поправок в бюджет, который 10 июля внес в Заксобрание региона глава Нижегородской области

Также предлагается выделить 26,4 млн рублей на завершение строительства пристроя к школе в райцентре Тонкино и 8,5 млн рублей — на ремонт фасада районного Дворца культуры в поселке Бутурлино

При принятии поправок Заксобранием региона, доходы областного бюджета будут увеличены на 316,2 млн рублей — до 150,1 млрд рублей, а расходы — на 226,2 млн рублей до 153,1 млрд рублей.