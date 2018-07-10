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На торгах до открытия рынка акции PepsiCo, Celgene и OncoCyte подорожали
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На торгах до открытия рынка акции PepsiCo, Celgene и OncoCyte подорожали 

Investing.com Россия 12 часов назад
Investing.com — Во вторник в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний.
К 15:31 МСК курс акций PepsiCo (PEP) повысился на 3,84% после того, как компания отчиталась за второй квартал о доходе на акцию в размере $1,61, что превысило прогнозы экспертов о доходе на акцию в размере $1,53.
Акции eBay (EBAY) снизились на 1,39% после того, как аналитики SunTrust снизили рейтинг компании с «Покупать» до «Удерживать» из-за опасений относительно новых правил по налогообложению электронной торговли.
Акции OncoCyte (OCX) взлетели на 52,46% после того, как биотехнологическая компания заявила о хороших результатах теста по диагностированию рака легких с помощью анализа крови. По сообщению компании: «Клинические исследования теста могут показать лучшие результаты, чем предполагалось ранее».
Акции Celgene (CELG) повысились на 1,49% после оглашения положительных результатов исследования лекарства для лечения рака груди, которое существенно снижает риск развития заболевания или смерти пациента.
Акции Cactus (WHD) подешевели на 4,72% после сообщения о первичном размещении 10 млн обычных акций класса A.
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