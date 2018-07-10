Ярославские власти ищут миллиард с лишним рублей в кредит

Ярославские власти экономят бюджет на перекредитованиях

Департамент финансов мэрии Ярославля выставил заявки на получение кредитов в коммерческом банке. В общей сложности власти планируют взять на четырёх электронных аукционах более миллиарда рублей.

— Эти деньги в основном идут на погашение действующих долговых обязательств города, — рассказал заместитель мэра — директор департамента финансов Андрей Данц. — Таким образом, город осуществляет перекредитование, то есть заменяет дорогие кредиты более дешевыми. за 1-е полугодие 2018 года в результате проведения аукционов город уже сэкономил порядка 70 миллионов рублей.

Городские власти указали, что готовы взять кредит на 365 дней не более, чем под 10,425% годовых.

— Обоснование максимальной цены контракта определено посредством анализа рыночных цен, —уточняется в заявке.

Какой банк предложит самые выгодные условия станет известно уже 12 июля.

В первом квартале этого года Ярославль заработал 4,4 миллиарда рублей. А потратил город 5,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета за первые четыре месяца составил 701 миллион рублей, при этом к концу года запланировано, что он не превысит 350 миллионов рублей.

За это же время ярославцы отдали в городскую казну 895,9 миллионов рублей по налогу на доходы физических лиц. На аренде Ярославль заработал 172 миллиона рублей, а на продаже муниципального имущества — 63,7 миллиона. Безвозмездно в бюджет города поступили 2,8 миллиарда рублей.

Да, и ещё в этом году депутаты муниципалитета решили также немного сэкономить на себе.