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Ярославские власти ищут миллиард с лишним рублей в кредит
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Ярославские власти ищут миллиард с лишним рублей в кредит 

76.ru 10 часов назад
Фото: 76.ru
Ярославские власти экономят бюджет на перекредитованиях
Департамент финансов мэрии Ярославля выставил заявки на получение кредитов в коммерческом банке. В общей сложности власти планируют взять на четырёх электронных аукционах более миллиарда рублей.
— Эти деньги в основном идут на погашение действующих долговых обязательств города, — рассказал заместитель мэра — директор департамента финансов Андрей Данц. — Таким образом, город осуществляет перекредитование, то есть заменяет дорогие кредиты более дешевыми. за 1-е полугодие 2018 года в результате проведения аукционов город уже сэкономил порядка 70 миллионов рублей.
Городские власти указали, что готовы взять кредит на 365 дней не более, чем под 10,425% годовых.
— Обоснование максимальной цены контракта определено посредством анализа рыночных цен, —уточняется в заявке.
Какой банк предложит самые выгодные условия станет известно уже 12 июля.
В первом квартале этого года Ярославль заработал 4,4 миллиарда рублей. А потратил город 5,1 миллиарда рублей. Дефицит бюджета за первые четыре месяца составил 701 миллион рублей, при этом к концу года запланировано, что он не превысит 350 миллионов рублей.
За это же время ярославцы отдали в городскую казну 895,9 миллионов рублей по налогу на доходы физических лиц. На аренде Ярославль заработал 172 миллиона рублей, а на продаже муниципального имущества — 63,7 миллиона. Безвозмездно в бюджет города поступили 2,8 миллиарда рублей.
Да, и ещё в этом году депутаты муниципалитета решили также немного сэкономить на себе.
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