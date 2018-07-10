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АКОРТ не поддерживает снижение максимальной доли рынка для ритейлеров до 15%
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АКОРТ не поддерживает снижение максимальной доли рынка для ритейлеров до 15% 

Rambler News Service 12 часов назад
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%, говорится в сообщении ассоциации.
«АКОРТ знает о позиции ФАС относительно снижения максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%. Эта позиция не совпадает с позицией Минпромторга, АКОРТ её также не поддерживает», — говорится в сообщении.
В ассоциации отметили, что даже порог в 25% «дискриминирует торговлю», поэтому этот порог следует «не понижать, а уточнять, приводя нормы законов в соответствие с реалиями».
В АКОРТ рассчитывают, что в ближайшее время состоится встреча на уровне вице-премьера правительства, курирующего отрасль розничной торговли, для обсуждения этого вопроса, и эта встреча «позволит снять разногласия между ФАС и Минпромторгом».
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