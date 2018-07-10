АКОРТ не поддерживает снижение максимальной доли рынка для ритейлеров до 15%

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддерживает снижение максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%, говорится в сообщении ассоциации.

«АКОРТ знает о позиции ФАС относительно снижения максимальной доли рынка для торговых сетей в регионах с 25% до 15%. Эта позиция не совпадает с позицией Минпромторга , АКОРТ её также не поддерживает», — говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что даже порог в 25% «дискриминирует торговлю», поэтому этот порог следует «не понижать, а уточнять, приводя нормы законов в соответствие с реалиями».

В АКОРТ рассчитывают, что в ближайшее время состоится встреча на уровне вице-премьера правительства, курирующего отрасль розничной торговли, для обсуждения этого вопроса, и эта встреча «позволит снять разногласия между ФАС и Минпромторгом».