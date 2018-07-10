Газпром пробурит две скважины в Карском море

Представители компании «Газпром геологоразведка» побывали в Мурманске . Делегация посетила самоподъемную плавучую буровую установку «Арктическая», ознакомилась с техническим оснащением и оборудованием, а также оценила её готовность к навигационному периоду.

В ближайшее время «Арктическую» и полупогружную плавучую буровую установку Nanhai VIII доставят помощью транспортно-буксирных судов в Карское море. Там специалистам «Газпром геологоразведки» предстоит провести геологоразведочные работы на Русановском и Нярмейском лицензионных участках. Во время бурового периода планируют строительство двух скважин для поиска и оценки прогнозных залежей газа и газового конденсата, — сообщает служба по связям с общественностью ООО «Газпром геологоразведка».