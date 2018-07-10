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Citi предсказывает еще один год бычьего рынка
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Citi предсказывает еще один год бычьего рынка 

Investing.com Россия 10 часов назад
Investing.com — Бычий рынок жив и чувствует себя отлично, поэтому инвесторам стоит продолжать выкупать провалы. Такого мнения придерживается компания Citi Research.
Фирма с Уолл-стрит ожидает, что мировые фондовые рынки вырастут еще на 9% в течение следующих 12 месяцев, несмотря на опасения, вызванные торговой войной и повышением процентных ставок.
В заметке клиентам Citi отметила, что «перспективы роста в США остаются сильными благодаря привлекательным кредитам и налоговым стимулам».
Эти факторы поддерживают корпоративные доходы, что должно стимулировать рост акций.
Citi также увеличила свой прогноз для акций США с нейтрального уровня до отметки «выше рынка».
Компания отметила наличие ряда признаков приближения медвежьего рынка, но предупредила, что акции вошли в «последнюю фазу бычьего рынка».
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