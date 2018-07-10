Ещё
«Возрождение» продлевает акцию по рефинансированию потребкредитов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Возрождение» продлевает акцию по рефинансированию потребкредитов 

РИАМО 10 часов назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» продлевает специальное предложение по рефинансированию потребительских кредитов сторонних банков со сниженной ставкой от 12,4% для всех клиентов до 31 июля, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Предложение действует при сумме от 500 тысяч до 5 миллионов рублей для зарплатных клиентов банка или 3 миллиона рублей для иных категорий и сроке кредитования от 1 до 7 лет. При этом процентная ставка не зависит от заключения заемщиком договоров страхования, никаких дополнительных комиссий по продукту не предусмотрено», — говорится в сообщении.
Получить подробную информацию можно на сайте банка «Возрождение» в разделе о потребительских кредитах, в любом офисе банка или по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).
РИАМО: последние новости
Бюджет Подмосковья может достичь отметки в 1 трлн рублей к концу 2023 года Путин утвердил поправки в федеральный бюджет на 2018 год Подмосковье выделит 3 млрд рублей на достройку соцобъектов Urban Group
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России84
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение