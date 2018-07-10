«Возрождение» продлевает акцию по рефинансированию потребкредитов

Банк «Возрождение» продлевает специальное предложение по рефинансированию потребительских кредитов сторонних банков со сниженной ставкой от 12,4% для всех клиентов до 31 июля, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Предложение действует при сумме от 500 тысяч до 5 миллионов рублей для зарплатных клиентов банка или 3 миллиона рублей для иных категорий и сроке кредитования от 1 до 7 лет. При этом процентная ставка не зависит от заключения заемщиком договоров страхования, никаких дополнительных комиссий по продукту не предусмотрено», — говорится в сообщении.