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В ГД заявили, что пересмотр коэффициентов риска по потребкредитам приведет к росту ставок
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В ГД заявили, что пересмотр коэффициентов риска по потребкредитам приведет к росту ставок 

ТАСС 10 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение Банка России пересмотреть коэффициенты риска по потребительским кредитам приведет к повышению процентных ставок по таким займам. Банки также начнут жестче оценивать потенциальных заемщиков. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
"Банки будут более жестко оценивать своих заемщиков, проценты будут выше. Это будет сдерживать потребительское кредитование", — сказал Аксаков.
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