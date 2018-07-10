Глава ОСК сообщил о новых условиях в сделке по обмену акций верфи Arctech Helsinki

Сделка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по обмену принадлежащих ей 55% акций финской верфи Arctech Helsinki на акции производителя ферросплавов Afarac (котируется на Лондонской фондовой бирже, входит в группу Kermas) не закрыта, так как в ней появились новые условия от второй стороны, рассказал RNS президент ОСК Алексей Рахманов в кулуарах Иннопрома. Он отметил, что закрыть сделку планировалось в начале июля, но теперь ОСК предлагают обмен на акции непубличной компании из группы Kermas.

«У нас горизонт закрытия этой сделки был июль (1 июля. — RNS). Тем более, что директива правительства на выход из капитала Arctech уже находится в Белом доме и решение могут быть приняты минутами-днями-часами. Если сейчас наш главный контрагент меняет свою принципиальную точку зрения, то нам нужно на это каким-то образом адекватно реагировать. Потому что просто так принимать его новые условия, а он предлагает акции другой компании, у которой мы получим ещё одну проблему, нам не хочется», — сказал Рахманов. Он не раскрыл название компании, но уточнил, что речь идет об одной компании группы, в которую входит Afarac.

Рахманов пояснил, что новые условия предполагают обмен акций Arctech Helsinki акции частной компании из группы Kermas. «Нам первоначально предлагали котирующиеся на рынке акции, что с точки зрения рисков было практически эквивалентно с учетом волатильности на рынке кэшу. Когда нам сейчас предлагают акции компании, которая является частной и не имеет котирующихся акций, то вопрос становится более рисковым и требует детального анализа», — отметил он.

Рахманов не исключил, что решение по сделке будет приниматься на политическом уровне.

«Я не исключаю, что мы будем рассматривать вообще другой сценарий развития. Началась травля (ОСК. — RNS) в СМИ и, что интересно, в финских в первую очередь, которые, похоже, не хотят, чтобы мы Arctech вытащили из санкционного режима. Это все выглядит как целенаправленная кампания по уничтожению российского присутствия в Европе. И если это будет подтверждено исходя из тех симптомов, о которых мы слышим на рынке, то я думаю, что у нас будет задача доводить этот вопрос до политического руководства и принимать осознанное решение. Мы политикой не занимаемся и нам, скорее всего, понадобится помощь кого-то из наших высоких эшелонов дипломатической и политической власти», — отметил Рахманов.

Он отметил, что ОСК со своей стороны «все требования нашего возможного покупателя выполнили, но у него при реализации проекта начали возникать сложности». «Он нам начал показывать письма своих юристов, и сейчас у него есть новое предложение по изменению структуры сделки. Мы смотрим, что это для нас означает. Я думаю, что в течении ближайшей недели примем принципиальное решение о том, по какой структуре этой сделке двигаться и тогда уже будет понятна перспектива завершения», — сказал Рахманов.

Он отметил, что изменение условий по сделке связано с санкциями, которые распространяются на ОСК.