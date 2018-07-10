Ещё
Губернатор запретил строить апарт-отель на 1600 мест в Гатчине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор запретил строить апарт-отель на 1600 мест в Гатчине 

Ivyborg.ru 11 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Компания Е3 Group собиралась вложить в строительство отеля 3 млрд рублей. Однако 10 июля стало известно, что Александр Дрозденко поручил отозвать документ, разрешающий строительство
Впервые о проекте упомянула глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина, которая отметила, что отель в городе необходим. Инвестировать в строительство хотела компания E3 Group, которая собиралась вложить 3 млрд рублей. Выяснилось, что вместо отеля компания планирует построить апарт-отель.
Справка
Апарт-отель — это соединие квартиры и отеля. Номера состоят из спальни, гостиной, ванной комнаты и кухни. Постояльцы могут сами готовить, убирать и чувствовать себя в номере, как дома, но в тоже время некоторые обязанности можно переложить и на персонал, как в традиционных отелях.
Ivyborg.ru: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка "Совесткий" За июнь СЗТУ перечислило в бюджет более 51 миллиарда рублей Захватчика заложников московоского "Дикси" задержали во время штурма магазина
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России84
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение