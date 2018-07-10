Губернатор запретил строить апарт-отель на 1600 мест в Гатчине

Компания Е3 Group собиралась вложить в строительство отеля 3 млрд рублей. Однако 10 июля стало известно, что Александр Дрозденко поручил отозвать документ, разрешающий строительство

Впервые о проекте упомянула глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина, которая отметила, что отель в городе необходим. Инвестировать в строительство хотела компания E3 Group, которая собиралась вложить 3 млрд рублей. Выяснилось, что вместо отеля компания планирует построить апарт-отель.

Справка

Апарт-отель — это соединие квартиры и отеля. Номера состоят из спальни, гостиной, ванной комнаты и кухни. Постояльцы могут сами готовить, убирать и чувствовать себя в номере, как дома, но в тоже время некоторые обязанности можно переложить и на персонал, как в традиционных отелях.