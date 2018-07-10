Главой Альфа-банка назначен топ-менеджер ВТБ Владимир Верхошинский 

Фото: Пресс-служба ВТБ
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Главным управляющим директором Альфа-Банка с 1 августа назначен член правления ВТБ Владимир Верхошинский. Об этом сообщили в пресс-служба Альфа-банка. Владимир Верхошинский работает в ВТБ с 2009 г., В 2012–2015 гг. занимал должность заместителя президента — председателя правления Банка Москвы, с 2016 г. входит в состав правления ВТБ. Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил сожаление в связи с тем, что Владимир Верхошинский «покидает группу ВТБ», при этом пожелав ему успехов на новом месте: «Владимир Верхошинский — высокий профессионал и талантливый руководитель. И мне жаль, что он покидает группу ВТБ. Однако предложенная ему ключевая позиция в Альфа-Банке — это большие возможности для его дальнейшего профессионального и карьерного роста. Я думаю, он принял правильное решение, и искренне желаю ему успехов на новом месте». До этого с ноября 2017 г. должность и.о. главного управляющего директора Альфа-банка занимал финансовый директор Алексей Чухлов, заменивший на этой позиции предыдущего главного управляющего директора Альфа-банка Алексея Марея, уехавшего в Британию.