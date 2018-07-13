Ещё
ЦБ разрешил банкам не применять повышенные коэффициенты риска к кредитам гособоронзаказа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ разрешил банкам не применять повышенные коэффициенты риска к кредитам гособоронзаказа 

Прайм 1 час назад
Фото: Усолье.Инфо
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Повышенные коэффициенты риска не будут применяться для кредитов юридическим лицам, участвующим в гособоронзаказе или подпавшим под международные санкции, следует из указания Банка России, опубликованном на сайте регулятора в пятницу.
Согласно документу, кредиты головным исполнителям гособоронзаказа, кредиты участвующим в поставках продукции гособоронзаказа исполнителям и кредиты, предоставленные для целей выполнения гособоронзаказа, не подпадают под повышенные коэффициенты риска.
Также ЦБ указал, что кредитные требования и требования по получению начисленных процентов к заемщикам банка, находящимся под ограничительными мерами со стороны иностранных государств, не должны подпадать под повышенные коэффициенты риска.
Эти меры вступают в силу по истечении 10 дней с момент официального опубликования и действуют до конца 2018 года.
Банк России в апреле разрешил банкам не ухудшать расчетное качество кредитов, предоставленных подпавшим под санкции США компаниям. Тем самым регулятор предоставил банкам возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам таким компаниям. Это послабление регулятора также действует по 31 декабря 2018 года включительно.
В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Прайм: последние новости
Чистая прибыль Wells Fargo в I полугодии 2018 г снизилась на 10% Вексельберг хочет передать "Т Плюс" в СП с "Газпромом" Бинбанк продаст банку "Траст" непрофильные активы на сумму около 110 млрд руб
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян, упавшая в цене Турция и другие события дня17
Найден источник «Новичка» в Великобритании166
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений477
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека67
Этуш экстренно госпитализирован11
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение