ЦБ разрешил банкам не применять повышенные коэффициенты риска к кредитам гособоронзаказа

МОСКВА , 13 июл — ПРАЙМ. Повышенные коэффициенты риска не будут применяться для кредитов юридическим лицам, участвующим в гособоронзаказе или подпавшим под международные санкции, следует из указания Банка России , опубликованном на сайте регулятора в пятницу.

Согласно документу, кредиты головным исполнителям гособоронзаказа, кредиты участвующим в поставках продукции гособоронзаказа исполнителям и кредиты, предоставленные для целей выполнения гособоронзаказа, не подпадают под повышенные коэффициенты риска.

Также ЦБ указал, что кредитные требования и требования по получению начисленных процентов к заемщикам банка, находящимся под ограничительными мерами со стороны иностранных государств, не должны подпадать под повышенные коэффициенты риска.

Эти меры вступают в силу по истечении 10 дней с момент официального опубликования и действуют до конца 2018 года.