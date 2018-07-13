ЦБ разрешил банкам не применять повышенные коэффициенты риска к кредитам гособоронзаказа 

МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Повышенные коэффициенты риска не будут применяться для кредитов юридическим лицам, участвующим в гособоронзаказе или подпавшим под международные санкции, следует из указания Банка России, опубликованном на сайте регулятора в пятницу.
Согласно документу, кредиты головным исполнителям гособоронзаказа, кредиты участвующим в поставках продукции гособоронзаказа исполнителям и кредиты, предоставленные для целей выполнения гособоронзаказа, не подпадают под повышенные коэффициенты риска.
Также ЦБ указал, что кредитные требования и требования по получению начисленных процентов к заемщикам банка, находящимся под ограничительными мерами со стороны иностранных государств, не должны подпадать под повышенные коэффициенты риска.
Эти меры вступают в силу по истечении 10 дней с момент официального опубликования и действуют до конца 2018 года.
Банк России в апреле разрешил банкам не ухудшать расчетное качество кредитов, предоставленных подпавшим под санкции США компаниям. Тем самым регулятор предоставил банкам возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам таким компаниям. Это послабление регулятора также действует по 31 декабря 2018 года включительно.
В начале апреля США ввели новые санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В частности, в санкционный список попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.