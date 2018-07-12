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Орешкин прокомментировал предложение ЦБ повысить коэффициенты риска по потребкредитам
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Орешкин прокомментировал предложение ЦБ повысить коэффициенты риска по потребкредитам 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Усолье.Инфо
Пересмотр Банком России коэффициентов рисков по потребительским кредитам приведет к формированию структуры кредитного портфеля банков, который будет способствовать устойчивому экономическому росту, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе совещания в правительстве.
«К вопросу контроля за рисками хочу отметить, что во вторник Банк России объявил о том, что планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита. Такое и аналогичные решения будут способствовать формированию структуры кредитного портфеля банков, способствующего устойчивому экономическому росту», — сказал он.
Ранее ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому коэффициенты риска по потребительским кредитам планируется повысить в зависимости от полной стоимости кредита в целях расчета нормативов достаточности капитала банков. ЦБ объяснил, что такие меры необходимы из-за роста необеспеченного потребительского кредитования.
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