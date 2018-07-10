Интер РАО: хороший запас мощности

Investing.com — Акции Интер РАО ЕЭС (MCX:IRAO) на этой и прошлой неделе стали одними из фаворитов российского рынка. С минимума в 4 руб., достигнутого 28 июня, они выросли уже до 4,4 руб., то есть всего за несколько дней подорожали на 10%.

Сергей Бейден. В середине мая стало известно, что Интер РАО или дружественные ей структуры могут летом завершить консолидацию акционерного капитала госхолдинга: у ФСК (MCX:FEES) и РусГидро будут выкуплены 23,5% акций. Сумма сделки была оценена в 90-100 млрд руб. Это стало хорошей новостью для компании: она нашла применение свободным 143 млрд руб., до этого лежавшим мертвым грузом. «Текущее движение связано с последними сделками по выкупу собственных акций у Русгидро (MCX:HYDR) и ФСК. У Интер РАО был баланс наличных и он использовался не очень эффективно, что вызывало вопросы. Они потратили около 40 млрд руб., а доходность акций больше дохода от наличных», — говорит аналитик Renaissance Capital

Николай Подлевских. «Рост может быть связан с выкупом акций, и был разговор о поиске стратегического инвестора — возможно, дело к этому подошло, хотя пока официальных заявлений нет. Впрочем, есть и второй вариант: погашение казначейских акций — и это тоже хорошо, поскольку доля прибыли, приходящейся на одну акцию, возрастет», — считает начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент»

Тем не менее, основная причина роста — в самом бизнесе компании. В марте она завершила ввод новых энергоблоков в рамках программы договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Пик платежей по ДПМ придется на 2021-2022 годы. В новую программу модернизации энергомощностей, разрабатываемую на смену завершившейся программе ДПМ, могут быть включены до 30% мощностей Интер РАО Медиана консенсус-прогноза аналитиков на сайте Интер РАО ЕЭС дает целевую цену в 5,28 руб. за акцию с потенциалом роста почти в 23%. «Мы видим существенный потенциал дальнейшего роста, до 7,47 руб. за акцию. В основном за счет новой правительственной программы модернизации, и, в среднесрочной перспективе, за счет роста финансовых показателей в связи с ДПН», — продолжает Сергей Бейден.