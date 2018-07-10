ЦБ РФ планирует сделать менее выгодными для банков потребкредиты, особенно «дорогие»

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Банк России на фоне ускорения кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по займам в зависимости от их полной стоимости, следует из сообщения регулятора.

"Банк России планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита….. Данное решение принимается для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а с другой — не увеличивать закредитованность населения и при этом повысить устойчивость финансовой системы в целом", — говорится в сообщении.

Так, для кредитов со значением полной стоимости кредита в диапазоне 10–15% предлагается повысить коэффициент риска до 130% с текущих 100%; со значением 15–20% — до 150% со 110%; со значением 20–25% — до 180% со 120%; со значением 25–30% — до 200% с 140%.

Требования будут распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией в отношении кредитов, выданных после 1 сентября 2018 года.