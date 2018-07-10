Ещё
ОСК запустит собственный венчурный фонд в сентябре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОСК запустит собственный венчурный фонд в сентябре 

Rambler News Service 13 часов назад
Венчурный фонд Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) может начать работу в сентябре 2018 года, рассказал RNS президент ОСК Алексей Рахманов.
«Мы прошли сейчас главное — собрание акционеров. Нам понятен объём чистой прибыли, который можем направить на эти проекты. Мы ожидаем, что фонд начнёт работу в сентябре», — сказал он.
Он не сообщил, какими проектами будет заниматься фонд, а также размер прибыли, который будет направлен в фонд. «Речь идёт и о стартапах, и о компаниях, которые предлагают инновационные идеи. Главный фокус будет там, конечно», — сказал он.
Ранее в рамках ПМЭФ-2017 президент России Владимир Путин поручил крупнейшим компаниям России создать подразделения по работе со стартапами и венчурные фонды. По словам президента, крупный бизнес должен иметь «четкий правовой механизм покупки или вхождения в капитал малых инновационных компаний».
В августе 2017 года Рахманов в интервью RNS сообщил, что корпорация рассматривает возможность инвестирования в проекты по модели венчурного фонда. Глава ОСК отметил, что компания намерена организовать такую работу в рамках отдельной компании.
Rambler News Service: последние новости
«Интер РАО» сменило гендиректора «дочки» по управлению электростанциями в России Минпромторг назвал главный критерий отбора компаний для подписания специнвестконтрактов ЦБ: Московский кредитный банк получит часть имущества и обязательств банка «Советский»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России152
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение