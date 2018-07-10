ОСК запустит собственный венчурный фонд в сентябре

«Мы прошли сейчас главное — собрание акционеров. Нам понятен объём чистой прибыли, который можем направить на эти проекты. Мы ожидаем, что фонд начнёт работу в сентябре», — сказал он.

Он не сообщил, какими проектами будет заниматься фонд, а также размер прибыли, который будет направлен в фонд. «Речь идёт и о стартапах, и о компаниях, которые предлагают инновационные идеи. Главный фокус будет там, конечно», — сказал он.

Ранее в рамках ПМЭФ-2017 президент России Владимир Путин поручил крупнейшим компаниям России создать подразделения по работе со стартапами и венчурные фонды. По словам президента, крупный бизнес должен иметь «четкий правовой механизм покупки или вхождения в капитал малых инновационных компаний».

В августе 2017 года Рахманов в интервью RNS сообщил, что корпорация рассматривает возможность инвестирования в проекты по модели венчурного фонда. Глава ОСК отметил, что компания намерена организовать такую работу в рамках отдельной компании.