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Объем производства АПК Курской области вырос в 2,5 раза с 2011 года
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Объем производства АПК Курской области вырос в 2,5 раза с 2011 года 

ТАСС 14 часов назад
ЛИНЕЦ /Курская область/, 10 июля. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Курской области с 2011 года в 2,5 раза увеличил объем производства в пищевой и перерабатывающей промышленности — до 220 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник губернатор Курской области Александр Михайлов на открытии в селе Линец Железногорского района крупнейшего в регионе элеватора мощностью 150 тыс. тонн зерна.
"Открытие элеватора мощностью единовременного хранения 150 тыс. тонн зерна — событие социально значимое. Ввод элеватора и в дальнейшем крупного комбикормового завода позволит в дальнейшем обеспечить собственными кормами животноводческие комплексы на курской земле. За последние годы область добилась весомых результатов в агропромышленном секторе, в пищевой и перерабатывающей промышленности в 2017 году объем производства достиг 220 млрд рублей с ростом в 2,5 раза к 2011 году", — рассказал Михайлов.
Строительство комплекса из элеватора и комбикормового завода в марте 2017 года начала группа компаний «Агропромкомплектация». Как отметил губернатор, предприятие к настоящему времени освоило более 2,1 млрд рублей из заявленных 3 млрд рублей инвестиций. Проект реализуется в рамках импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности РФ по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
По инвестиционному проекту, осенью в селе Линец будет открыт комбикормовый завод мощностью 216 тыс. тонн в год. Новый элеватор и комбикормовый завод станут вторым аналогичным комплексом в Курской области. Первый комплекс с комбикормовым заводом мощностью 216 тыс. тонн в год и элеватором на 102 тыс. тонн зерна работает в Конышевском районе.
Группа компаний «Агропромкомплектация» специализируется на свиноводстве и молочном животноводстве, переработке продукции и ее реализации. В Центральном федеральном округе насчитывает 17 свинокомплексов в Курской и Тверской областях.
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