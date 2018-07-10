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Работники нефтегазовой отрасли Норвегии начали забастовку
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Работники нефтегазовой отрасли Норвегии начали забастовку 

Вести Экономика 12 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Сотни рабочих на норвежских шельфовых нефтегазовых установках объявили забастовку после отказа от предлагаемой зарплатной сделки, что привело к закрытию одного месторождения, управляемого компанией Shell, что помогло повысить цены на нефть сорта Brent, передает Reuters.
Один профсоюз сказал, что 15 июля к забастовке присоединятся еще больше рабочих, если не будет достигнуто соглашение в отношении увеличения заработной платы и прав на пенсию.
Компания Royal Dutch Shell сообщила, что из-за забастовки она временно закрыла производство на своем месторождении Knarr, производство на котором составляло 23,9 тыс. баррелей в день.
Норвегия является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе, а срыв производства в стране привел к увеличению нехватки нефти и росту цен на нефть сорта Brent на 1,2% до $79,03 за баррель.
Как отметили в крупнейшей норвежской нефтяной компании Equinor, ранее известной как Statoil, ее производство не пострадало от забастовок, хотя компания прервала буровые работы на своей платформе Snorre B.
Вскоре после того, как прошел полночный срок, назначенный властями Норвегии посредник сказал, что переговоры между двумя профсоюзами, Safe и YS, а также Ассоциацией судовладельцев, представляющих работодателей буровых установок, не закончились успехом.
"Стороны были настолько далеки друг от друга, что не было смысла представлять предложение, которое можно было бы рекомендовать обеим сторонам", — сказал в своем заявлении посредник Карл Петтер Мартинсен.
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