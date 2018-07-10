Ещё
Долговые аппетиты Минфин: впервые с I квартала разместит ОФЗ на 40 млрд руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Долговые аппетиты Минфин: впервые с I квартала разместит ОФЗ на 40 млрд руб. 

Вести Экономика 11 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика» Министерство финансов рассчитывает на спрос инвесторов на российский долг, увеличив объем размещения до 40 млрд руб. Последний раз такой объем ведомство размещало еще в I квартале этого года.
Министерство финансов России 11 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 20 млрд руб/, а также ОФЗ-ПД серии 26225 также на сумму 20 млрд руб., говорится в сообщении на сайте Минфина.
Облигации серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года имеют 11 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 5 сентября 2018 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,5% годовых (1-й купон — 34,9 руб. на облигацию и 2-12-й купоны — 32,41 руб. на облигацию).
Облигации серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года имеют 32 полугодовых купонных периода и первый купонный период — 98 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода — 28 ноября 2018 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,25% годовых (1-й купон — 19,47 руб. на облигацию и 2-33-й купоны — 36,15 руб. на облигацию).
В целом действия Минфина выглядят логично. Сейчас мы наблюдаем оптимизм на мировых рынках, хотя новостной фон этому и не очень способствует. Видим существенный спрос на активы развивающихся стран, на это фоне укрепляется рубль, а фондовые индексы РФ устремились вверх.
Доходности облигаций федерального займа на вторичном рынка также снижаются, что говорит о спросе на эти бумаги.
Впрочем, есть опасения, что рынки выполняют свой последний рывок. Тем не менее, Минфину нужно занимать пока есть такая возможность, тем более, что во II квартале план по займам был выполнен менее, чем на 50%.
Отметим также, что накануне Минфин РФ озвучил планы по увеличению заимствований на внутреннем рынке в следующем году — эти деньги нужнs для выполнения амбициозных планов президента по развитию экономики.
В ближайшие три года Министерство планирует занять почти 5 трлн руб. Согласно проекту основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, правительство в следующем году займет 1,48 трлн руб. против чуть более 1 трлн руб. в 2018 году. Плановый объем размещения бондов будет увеличен на четверть в 2020 году, а затем снизится в 2021 году, следует из документа.
В течение всего рассматриваемого периода в РФ ожидается первичный дефицит бюджета, при расчете которого не учитывается стоимость обслуживания долга, отмечает Bloomberg.
Вести Экономика: последние новости
Люксовые бренды снижают цены в Китае Технологические гиганты обескровили мировой фондовый рынок Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России84
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение