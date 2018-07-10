Долговые аппетиты Минфин: впервые с I квартала разместит ОФЗ на 40 млрд руб.

Москва , 10 июля — «Вести. Экономика» Министерство финансов рассчитывает на спрос инвесторов на российский долг, увеличив объем размещения до 40 млрд руб. Последний раз такой объем ведомство размещало еще в I квартале этого года.

Министерство финансов России 11 июля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26223 в объеме 20 млрд руб/, а также ОФЗ-ПД серии 26225 также на сумму 20 млрд руб., говорится в сообщении на сайте Минфина.

Облигации серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 года имеют 11 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 196 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 5 сентября 2018 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,5% годовых (1-й купон — 34,9 руб. на облигацию и 2-12-й купоны — 32,41 руб. на облигацию).

Облигации серии 26225 с погашением 10 мая 2034 года имеют 32 полугодовых купонных периода и первый купонный период — 98 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода — 28 ноября 2018 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,25% годовых (1-й купон — 19,47 руб. на облигацию и 2-33-й купоны — 36,15 руб. на облигацию).

В целом действия Минфина выглядят логично. Сейчас мы наблюдаем оптимизм на мировых рынках, хотя новостной фон этому и не очень способствует. Видим существенный спрос на активы развивающихся стран, на это фоне укрепляется рубль, а фондовые индексы РФ устремились вверх.

Доходности облигаций федерального займа на вторичном рынка также снижаются, что говорит о спросе на эти бумаги.

Впрочем, есть опасения, что рынки выполняют свой последний рывок. Тем не менее, Минфину нужно занимать пока есть такая возможность, тем более, что во II квартале план по займам был выполнен менее, чем на 50%.

Отметим также, что накануне Минфин РФ озвучил планы по увеличению заимствований на внутреннем рынке в следующем году — эти деньги нужнs для выполнения амбициозных планов президента по развитию экономики.

В ближайшие три года Министерство планирует занять почти 5 трлн руб. Согласно проекту основных направлений бюджетной политики на 2019-2021 годы, правительство в следующем году займет 1,48 трлн руб. против чуть более 1 трлн руб. в 2018 году. Плановый объем размещения бондов будет увеличен на четверть в 2020 году, а затем снизится в 2021 году, следует из документа.