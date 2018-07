Petrolex предложила России разработку нефтегазовых месторождений в Нигерии

Фото: Пресс-служба Минэнерго РФ Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». Компания Petrolex Oil & Gas Ltd выступила с предложением по разработке двух нефтегазовых месторождений в Нигерии. Об этом сообщили в Минэнерго РФ. Как отмечается, 10 июля заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский и генеральный директор Petrolex Oil & Gas Ltd Сегун Адебуту обсудили российско-нигерийское сотрудничество и потенциальные инвестиции в нефтегазовой сфере. «Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу с председателем и генеральным директором Petrolex Oil & Gas Ltd Сегуном Адебуту. В ходе мероприятия стороны обсудили российско-нигерийское сотрудничество в нефтегазовой сфере. Нигерийская сторона обратилась с просьбой оказать содействие в привлечении российских компаний для разработки двух месторождений, в том числе в части их финансирования. По итогам встречи достигнута договоренность, что партнеры направят уточняющие материалы для дальнейшей проработки с заинтересованными российскими компаниями».