Доллар продолжит падать в цене 11 июля

Курс доллара, установленный на вторник, снизится на 39 копеек и 11 июля составит 62,4442 рубля. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы валют по отношению к рублю. Банк России оценил евро в 73,347 рубля. Это значит, что курс европейской валюты упал на 59 копеек.

В результате стоимость бивалютной корзины снизится на 48 копеек до 67,3505 рублей.

Центральный банк России может проводить проверку банков без предупреждений. Центробанк имеет право проникать в офисы кредитных организаций и изучать документы.