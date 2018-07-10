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Доллар продолжит падать в цене 11 июля
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Доллар продолжит падать в цене 11 июля 

360tv.ru 12 часов назад
Курс доллара, установленный на вторник, снизится на 39 копеек и 11 июля составит 62,4442 рубля. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса».
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы валют по отношению к рублю. Банк России оценил евро в 73,347 рубля. Это значит, что курс европейской валюты упал на 59 копеек.
В результате стоимость бивалютной корзины снизится на 48 копеек до 67,3505 рублей.
Центральный банк России может проводить проверку банков без предупреждений. Центробанк имеет право проникать в офисы кредитных организаций и изучать документы.
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