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Северная Осетия привлечет в этом году кредит на 1,2 млрд рублей
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Северная Осетия привлечет в этом году кредит на 1,2 млрд рублей 

ТАСС 12 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии привлекут в 2018 году кредит на сумму 1,22 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств республики. Об этом во вторник на заседании правительства республики сообщил первый замминистра финансов региона Алан Дзагоев.
"По состоянию на данный момент необходимо провести электронный аукцион с целью привлечения кредитных ресурсов в сумме 1,22 млрд рублей на погашение долговых обязательств, срок погашения которых наступает в ноябре текущего года", — сказал Дзагоев.
В целом запланировано привлечение кредитов от кредитных организаций на сумму свыше 1,468 млрд рублей. Однако, как пояснил Дзагоев ТАСС, эта сумма может сократиться в течение года в зависимости от поступлений в бюджет.
Как рассказал председатель правительства республики Таймураз Тускаев, власти Северной Осетии смогли за три года сократить объем привлечения коммерческих кредитов более чем в 3,6 раза — с 4,5 млрд рублей до 1,2 млрд рублей, что позволило республике сократить расходы на их обслуживание и направить высвободившиеся средства на исполнение майских указов.
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