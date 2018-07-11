Один из старейших региональных банков лишился лицензии

Регулятор сообщил, что этот самарский банк систематически не выполнял требования законодательства и нормативные акты ЦБ. «Банк проводил операции, направленные „на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов“, — говорится в сообщении Центрального банка РФ. В частности, речь идет о неисполнении „антиотмывочного закона“.

В течение последнего года Банк России 11 раз применял в отношении Газбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. „В то же время руководство и собственники не предпринимали действенные меры по нормализации деятельности кредитной организации“, — отмечает регулятор.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам самарского банка начнутся не позднее 25 июля

По словам отраслевых экспертов, у Газбанка с Центральным банком РФ был согласованный поэтапный план улучшения состояния финансовой организации, в который входила докапитализация в размере трех миллиардов рублей. Эти деньги должны были вложить собственники, которые сейчас, по данным из открытых источников, находятся в Швейцарии . Но сбыться этим планам было не суждено. При этом никаких жалоб вкладчиков до 11 июля не поступало.

Газбанк работал в обычном режиме.

По размеру активов банк занимал 134-е место (25,5 миллиарда рублей) в российской банковской системе (четвертое в Самарской области ). Объем частных вкладов составляет примерно 19,3 миллиарда рублей. Для привлечения клиентов банк использовал агрессивную рекламу. Его визитной карточкой стал мультипликационный персонаж — пушистая розовая птица ГаБа, ставшая очень популярной в народе.

Газбанк являлся участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уже известило о наступлении страхового случая. По закону страховое возмещение выплачивается в размере ста процентов всех счетов и вкладов в банке, но не более 1,4 миллиона рублей. Если сумма больше, то ее погашают в процессе ликвидации организации как кредиторам первой очереди. АСВ начнет выплаты не позднее 25 июля.

До этого времени АСВ опубликует официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам. А до 16 июля по конкурсу будут отобраны банки-агенты для приема заявлений о выплате страховок.