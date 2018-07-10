Выручка от продаж «Донстроя» в I полугодии выросла на 24% — до 19 млрд руб

МОСКВА , 10 июл — РИА Недвижимость. Выручка от продаж компании «Донстрой» в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% — до 19,4 миллиарда рублей, говорится в ее пресс-релизе.

"Это максимальное значение в истории компании", — подчеркивается в нем.

Объем проданных жилых площадей вырос на 28% — до 62,8 тысячи квадратных метров, количество проданных квартир выросло на 39% — до 828 штук, добавляется в нем.

Рост числа сделок отмечен во всех сегментах: в бизнес-классе он составил 24%, в классе premium — 64%, в luxe — 43%. Первый проект в сегменте комфорт-класса ЖК Fresh занял 7,2% в объеме продаж.

Как уточняется в сообщении, средняя площадь по проданным квартирам в комфорт-классе составила 39 квадратных метров, в бизнес-классе — 68,2 квадратных метров, в premium — 110 квадратных метров, в luxe — 141,6 квадратных метров. Ипотека была наиболее востребована в комфорт— и бизнес-классе (40% и 51% от общего числа сделок по сегменту). При этом и в высокобюджетных сегментах по этому показателю наблюдается растущий тренд: в классе premium доля ипотечных сделок достигла 35%, в классе luxe — 25%.