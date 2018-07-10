Ещё
Выручка от продаж «Донстроя» в I полугодии выросла на 24% — до 19 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выручка от продаж «Донстроя» в I полугодии выросла на 24% — до 19 млрд руб 

РИА Недвижимость 12 часов назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Недвижимость. Выручка от продаж компании «Донстрой» в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% — до 19,4 миллиарда рублей, говорится в ее пресс-релизе.
"Это максимальное значение в истории компании", — подчеркивается в нем.
Объем проданных жилых площадей вырос на 28% — до 62,8 тысячи квадратных метров, количество проданных квартир выросло на 39% — до 828 штук, добавляется в нем.
Рост числа сделок отмечен во всех сегментах: в бизнес-классе он составил 24%, в классе premium — 64%, в luxe — 43%. Первый проект в сегменте комфорт-класса ЖК Fresh занял 7,2% в объеме продаж.
Как уточняется в сообщении, средняя площадь по проданным квартирам в комфорт-классе составила 39 квадратных метров, в бизнес-классе — 68,2 квадратных метров, в premium — 110 квадратных метров, в luxe — 141,6 квадратных метров. Ипотека была наиболее востребована в комфорт— и бизнес-классе (40% и 51% от общего числа сделок по сегменту). При этом и в высокобюджетных сегментах по этому показателю наблюдается растущий тренд: в классе premium доля ипотечных сделок достигла 35%, в классе luxe — 25%.
РИА Недвижимость: последние новости
Банк: банкротство компаний Urban Group не повлияет на работу МИнБ Вице-президентом по стратегии девелопера ПСН стала Наталья Храмогина В России объем концессий в сфере ЖКХ на конец марта составил 289 млрд руб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России84
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение