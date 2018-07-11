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Минсоцзащиты МО дало разъяснение о правилах бесплатного проезда в регионе
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Минсоцзащиты МО дало разъяснение о правилах бесплатного проезда в регионе 

360tv.ru 11 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр столицы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Подмосковья и Москвы.
Помимо пенсионеров, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан:
— Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»;
— Дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет);
— Один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей;
— Опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка — сироту;
— Родители, иные законные представители детей — инвалидов;
— Один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.
Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
«Организация бесплатного проезда будет осуществляться посредством социальной карты жителя Московской области (без перевыпуска карты) путем перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах», — рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
С 1 августа к перекодированию будут готовы кассы на всех вокзалах Москвы и десяти вокзалах в Подмосковья (Мытищи, Сергиев Посад, Железнодорожная, Домодедово, Люберцы, Подольск, Нара, Одинцово, Павшино, Лобня).
С 15 августа услуга будет доступна во всех железнодорожных вокзалах, оснащенных кассами. Достаточно будет прийти практически на любую крупную станцию и в течение нескольких секунд перепрошить карту для возможности проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Мера социальной поддержки будет предоставляться на основании социальной карты жителя Московской области, предъявляемой в кассах РЖД для получения разового безденежного билета.
На время изготовления социальной карты жителя Подмосковья гражданам в МФЦ будет выдаваться справка, установленного образца, для предъявления ее в железнодорожные кассы для получения разовых безденежных билетов.
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