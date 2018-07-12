Ещё
Депутаты Астраханской области увеличили доходную часть бюджета региона на 3 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутаты Астраханской области увеличили доходную часть бюджета региона на 3 млрд рублей 

ТАСС 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
АСТРАХАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области в четверг приняли корректировки в бюджет региона на 2018 год, увеличив его доходную часть почти на 3 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Ранее бюджет на текущий год был сформирован с доходами в 37,9 млрд рублей, расходами — 38,3 млрд и дефицитом — 431 млн рублей. В результате корректировок доходы на этот год составят 40,8 млрд рублей, расходы — 40,3 млрд, профицит — 468,8 млн рублей.
"Дополнительные средства планируется направить на увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений. Увеличатся статьи расходов по развитию сельского хозяйства, транспортной сферы, ЖКХ. Также рост доходов бюджета позволит увеличить траты на социальную сферу: приобретение жилья для детей сирот, закупку лекарственных препаратов для льготных категорий граждан и оборудования для медицинских учреждений", — прокомментировал изменения в бюджете председатель областной думы Игорь Мартынов.
Он заметил, что доходы региональной казны в текущем году планируются к увеличению на общую сумму почти 3 млрд рублей. Из них 2 млрд 600 млн рублей — дотации области на стимулирование роста налогового потенциала. Их удалось получить благодаря тому, что регион оказался в четверке субъектов, которые в прошлом году обеспечили прирост налога на прибыль, отчисляемого в федеральную казну.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года бюджет области впервые был исполнен с профицитом в 2,1 млрд рублей. Доходы составили около 44 млрд рублей, расходы — около 42 млрд По данным минфина региона, на 1 июня 2018 года консолидированный госдолг области составляет около 27 млрд рублей.
ТАСС: последние новости
Fitch: создание резервов на 9,7 млрд рублей по Urban Group угрожает финустойчивости ВСК Правительство РФ передало права на два участка в ЯНАО СП "Газпрома" и "Русгазодобычи" В Минфине сообщили, что Промсвязьбанк не будет единственным банком для гособоронзаказа
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС110
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом201
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки59
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Superjet-100 сел без стойки шасси22
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение