Депутаты Астраханской области увеличили доходную часть бюджета региона на 3 млрд рублей

АСТРАХАНЬ , 12 июля. / ТАСС /. Депутаты думы Астраханской области в четверг приняли корректировки в бюджет региона на 2018 год, увеличив его доходную часть почти на 3 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Ранее бюджет на текущий год был сформирован с доходами в 37,9 млрд рублей, расходами — 38,3 млрд и дефицитом — 431 млн рублей. В результате корректировок доходы на этот год составят 40,8 млрд рублей, расходы — 40,3 млрд, профицит — 468,8 млн рублей.

"Дополнительные средства планируется направить на увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетных учреждений. Увеличатся статьи расходов по развитию сельского хозяйства, транспортной сферы, ЖКХ. Также рост доходов бюджета позволит увеличить траты на социальную сферу: приобретение жилья для детей сирот, закупку лекарственных препаратов для льготных категорий граждан и оборудования для медицинских учреждений", — прокомментировал изменения в бюджете председатель областной думы Игорь Мартынов

Он заметил, что доходы региональной казны в текущем году планируются к увеличению на общую сумму почти 3 млрд рублей. Из них 2 млрд 600 млн рублей — дотации области на стимулирование роста налогового потенциала. Их удалось получить благодаря тому, что регион оказался в четверке субъектов, которые в прошлом году обеспечили прирост налога на прибыль, отчисляемого в федеральную казну.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года бюджет области впервые был исполнен с профицитом в 2,1 млрд рублей. Доходы составили около 44 млрд рублей, расходы — около 42 млрд По данным минфина региона, на 1 июня 2018 года консолидированный госдолг области составляет около 27 млрд рублей.