Минфин РФ на аукционах 11 июля предложит ОФЗ на 40 млрд руб

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 11 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 20 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года также на 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 4 июля, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 30 миллиардов рублей при спросе в 85,2 миллиарда рублей.