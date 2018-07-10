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Минфин РФ на аукционах 11 июля предложит ОФЗ на 40 млрд руб
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Минфин РФ на аукционах 11 июля предложит ОФЗ на 40 млрд руб 

Прайм 12 часов назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 11 июля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 20 миллиардов рублей, на втором — ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года также на 20 миллиардов рублей.
Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 4 июля, в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 30 миллиардов рублей при спросе в 85,2 миллиарда рублей.
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