Индекс МосБиржи рванул вверх

Предыдущий пик индекса МосБиржи был зафиксирован во время торгов 26 февраля (2376 пунктов).

Индекс МосБиржи — один из основных российских фондовых индикаторов. Он учитывает 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и успешных российских эмитентов, ведущих деятельность в основных секторах экономики.