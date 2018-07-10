Индекс МосБиржи рванул вверх 

Индекс МосБиржи превысил 2377 пунктов. При этом индекс РТС вырос до 1197,56 пункта, а основные «фишки» на «Московской бирже» подорожали в пределах 3%. Лидерами роста стали акции «Интер РАО», «Роснефти», «НОВАТЭКа» и «Татнефти».
Предыдущий пик индекса МосБиржи был зафиксирован во время торгов 26 февраля (2376 пунктов).
Индекс МосБиржи — один из основных российских фондовых индикаторов. Он учитывает 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и успешных российских эмитентов, ведущих деятельность в основных секторах экономики.
Ранее News.ru писал о росте курса рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России.