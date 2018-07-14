Украина пообещала не менять тарифы на транзит российского газа после 2019 года 

Киев не будет поднимать цены на транзит газа из России в долгосрочной перспективе. Об этом сообщили представители «Нафтогаза Украина» накануне трехсторонних переговоров в Берлине, которые пройдут в понедельник, 16 июля.
В эфире радиостанции «Новое время» директор сырьевой компании Юрий Витренко заявил, что очередной иск к «Газпрому» касается только 2018 и 2019 годов. Согласно этим требованиям украинская сторона рассчитывает на пересмотр транзитных тарифы, которые принесут дополнительные 12 миллиардов долларов. При этом дальше «ставка будет даже ниже, чем есть сейчас по контракту», заверили в Киеве.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Украина намерилась в очередной раз судиться с «Газпромом».