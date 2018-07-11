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Суточный транзит российского газа через Украину вырос до 270 млн кубометров
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Суточный транзит российского газа через Украину вырос до 270 млн кубометров 

Rambler News Service 11 июля 2018
Фото: Украина.ру
Суточный транзит российского газа через Украину вырос на 10% — до 270 млн кубометров по состоянию на утро 11 июля 2018 года, сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский.
Он пояснил, что одной из причин роста транзита может являться увеличение закачки газа в европейские газовые хранилища.
«По оперативной информации, суточный транзит газа через украинскую ГТС в Европу вырос на 10% и по состоянию на сегодняшнее утро составляет более 270 млн кубометров. Одной из вероятных причин увеличения прокачки газа является увеличение режимов его закачки в европейских хранилищах», — написал Билявский на своей странице в Facebook.
Как ранее сообщало RNS, в 2017 году транзит российского газа через Украину вырос на 13,7% по сравнению с показателем 2016 года — до 93,5 млрд кубометров.
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