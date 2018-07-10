Ещё
Авиакомпании РФ в I полугодии увеличили перевозки пассажиров на 11%, в июне — на 9,4%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиакомпании РФ в I полугодии увеличили перевозки пассажиров на 11%, в июне — на 9,4% 

Прайм 15 часов назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-июне 2018 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до 51,3 миллиона человек, следует из оперативных данных Росавиации.
Пассажирооборот в первом полугодии увеличился на 10,9% — до 127,1 миллиарда пассажирокилометров. Перевезено грузов и почты — 533,6 тысячи тонн, рост составил 0,4%.
По оперативным данным, в июне 2018 года российские авиакомпании перевезли 11,3 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,4%. Пассажирооборот увеличился на 6,5% — до 27 миллиардов пассажирокилометров. Перевезено грузов и почты — 94,3 тысячи тонн, рост составил 1,9%.
Авиакомпания «Аэрофлот» в июне увеличила перевозки пассажиров на 9,6%, до 3,2 миллиона человек, S7 — на 19,5% (1,13 миллиона человек), «Россия» — на 0,5% (1,25 миллиона пассажиров), "Уральские авиалинии" — на 17,7% (914,7 тысячи пассажиров).
Прайм: последние новости
Глава "Интер РАО - Управление электрогенерацией" Липатов может покинуть компанию МКБ победил в конкурсе и приступит к обслуживанию вкладчиков банка "Советский" 17 июля Украина получила от китайской компании предложение выкупить долю акций компании ТВЭЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей48
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России151
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение