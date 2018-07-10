Авиакомпании РФ в I полугодии увеличили перевозки пассажиров на 11%, в июне — на 9,4%

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-июне 2018 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%, до 51,3 миллиона человек, следует из оперативных данных Росавиации

Пассажирооборот в первом полугодии увеличился на 10,9% — до 127,1 миллиарда пассажирокилометров. Перевезено грузов и почты — 533,6 тысячи тонн, рост составил 0,4%.

По оперативным данным, в июне 2018 года российские авиакомпании перевезли 11,3 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,4%. Пассажирооборот увеличился на 6,5% — до 27 миллиардов пассажирокилометров. Перевезено грузов и почты — 94,3 тысячи тонн, рост составил 1,9%.