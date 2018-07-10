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Deutsche Bank нанял своего инвестора Cerberus в качестве платного консультанта
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Deutsche Bank нанял своего инвестора Cerberus в качестве платного консультанта 

Прайм 28 минут назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Deutsche Bank нанял одного из своих основных акционеров, нью-йоркский инвестфонд Cerberus Capital Management LP, в качестве платного консультанта. Фонд должен помочь проблемному банку ограничить растущие расходы и увеличить низкую прибыль, сообщает Dow Jones.
Тем временем гендиректор Кристиан Севинга пытается оздоровить бизнес немецкого банка, который три года подряд нес убытки, пережил снижение рыночной доли и стратегические изменения. Как сообщил представитель Cerberus, группу советников, работающих с Deutsche Bank, возглавляет президент Cerberus Мэтт Зеймс, бывший операционный директор JPMorgan Chase & Co.
Инвестируя в частный капитал, Cerberus часто консультирует на платной основе компании, чьи акции входят в его портфель. Как отметили источники, в результате соглашения с публично торгуемым Deutsche Bank, о котором ранее не сообщалось, Cerberus стала единственным акционером Deutsche Bank, консультирующим его за деньги. Фактически заинтересованная в банке компания будет участвовать в его операциях.
Cerberus владеет примерно 3%-ной долей Deutsche Bank, о чем впервые сообщил в ноябре 2017 года. Акции банка в то время торговались около отметки в 15,70 евро, в то время как сейчас они торгуются ниже 10 евро.
Как сообщили источники, знакомые с соглашением, обе компании полагают, что, согласно законодательству о рынке ценных бумаг, Cerberus не сможет покупать или продавать акции Deutsche Bank, пока оказывает консалтинговые услуги банку. Вероятно, Cerberus в роли консультанта ознакомится с важной внутренней информацией, которой он не должен пользоваться в собственных интересах.
Согласно источникам, консалтинговое соглашение может действовать более года, но не является юридически обязывающим, и у каждой из сторон будет возможность прекратить эти отношения. Как отметили источники, близкие к банку, Cerberus не пользовался своей долей в Deutsche Bank, чтобы выступить в роли инвестора-активиста. Это означает, что фонд не пытался влиять на изменения в руководстве или на процессы принятия стратегических решений.
Как указали источники, близкие к обеим компаниям, Cerberus намерен оставаться долгосрочным акционером Deutsche Bank. В частном порядке фонд сообщил, что поддерживает Севинга и его менеджеров.Cerberus фокусируется на том, чтобы помочь банку преодолеть длительный спад. Акции банка с начала этого года упали почти на 40% на фоне смены гендиректора и отставок топ-менеджеров, инициатив по сокращению расходов и стратегических изменений, с которыми многие инвесторы по-прежнему не согласны.
По словам источников, до того как Зеймс пришел в Cerberus, Deutsche Bank безуспешно пытался привлечь его к работе в своем наблюдательном совете.
В прошлом году Cerberus заявил о владении примерно 5%-ной долей в конкурирующем немецком банке Commerzbank AG. Эти инвестиции вызвали слухи о том, что эти два банка могут в итоге объединиться, однако источники говорят, что такая перспектива активно не обсуждается.
Как указали источники, знакомые с ходом переговоров между Cerberus и Deutsche Bank, консалтинговые отношения Cerberus с Deutsche Bank не зависят от слияния с Commerzbank или с каким-либо другим банком и на это не направлены.
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