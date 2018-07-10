Компания Ocsial в 2020 году запустит первую очередь производства нанотрубок в Люксембурге

НОВОСИБИРСК , 10 июля. / ТАСС /. Производитель одностенных углеродных нанотрубок для улучшения свойств материалов — компания Ocsial ( портфельная компания «Роснано» ) — в 2020 году завершит строительство первого этапа производства в Люксембурге . Мощность первого за пределами Новосибирска предприятия компании составит 250 тонн в год, что в 25 раз превышает существующую, сообщили ТАСС в пресс-службе Ocsial.

Новосибирская компания Ocsial, расположенная в Академпарке, — единственная в мире компания, производящая одностенные углеродные нанотрубки. Данный вид нанотрубок — универсальный наномодификатор, улучшающий механические свойства, электро— и теплопроводность различных материалов (резин, композитов, полимеров) до 70%.

"В 2020 году в Люксембурге планируется ввод в эксплуатацию первого этапа проекта по строительству промышленной установки синтеза нанотрубок Tuball с годовой производственной мощностью [после запуска всего проекта] 250 тонн", — сообщили в компании.

В пресс-службе уточнили, что это не скажется на планах Ocsial по расширению в Новосибирске. До конца 2018 года компания рассчитывает ввести в эксплуатацию новую промышленную установку, которая позволит увеличить выпуск продукции с 10 до 50 тонн в год. Это даст Ocsial возможность удерживать до 95% мирового рынка нанотрубок.

Ранее компания сообщала, что общий объем инвестиций в проект по строительству промышленной установки в Люксембурге составит от 80 до 100 млн евро, проект создаст более 200 высококвалифицированных рабочих мест в области научных исследований, производства, техподдержки, продаж и маркетинга. Помимо установки синтеза Ocsial намеревается создать в Люксембурге центр прикладных нанотехнологий, ориентированный на разработку индустриальных решений для композитов, эластомеров и термопластов.