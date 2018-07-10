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Nokia подписала новое миллиардное соглашение с China Mobile
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Nokia подписала новое миллиардное соглашение с China Mobile 

Прайм 15 часов назад
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia и один из крупнейших телекоммуникационных операторов в мире китайская China Mobile подписали рамочное соглашение о сотрудничестве стоимостью 1 миллиард евро и сроком на один год, сообщается в релизе Nokia.
Соглашение призвано помочь China Mobile в дальнейшем переходе на рынок облачной сетевой инфраструктуры. По условиям сделки, Nokia предоставит China Mobile комплексные технологические решения в сфере облачных телекоммуникаций, а также дополнительные элементы своего мобильного радиодоступа и базовый портфель в дополнение к фиксированному доступу, маршрутизации IP, операционной системной поддержки (OSS) и продуктам сторонних производителей.
"Это очень важное соглашение с нашим давним партнером, которое укрепляет позицию Nokia как ведущего поставщика технологий и услуг нового поколения в Китае", — приводятся в сообщении слова Майка Ванга, главы китайского подразделения Nokia.
В 2016 году компании подписали рамочное соглашение на 1,36 миллиарда евро сроком на один год. Оно среди прочего предполагало открытие в Китае базовой станции Nokia AirScale Base Station (ASB) со стандартом 5G. В 2017 году Nokia и China Mobile заключили сделку на такую же сумму, которая была нацелена на дальнейшее развертывание сети 5G в Китае.
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